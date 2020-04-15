Ежедневно свыше 9 тыс. сотрудников МВД проверяют соблюдение ограничений, введенных на время действия чрезвычайного положения

Министр внутренних дел Павел Войку объявил сегодня в ходе брифинга, что полицейские и карабинеры патрулируют во всех районах страны. Также правоохранительные органы проводят мониторинг в отношении 155 тыс. человек, которые находятся на самоизоляции. До сих пор сотрудники МВД составили 1132 административных протоколов в отношении физических лиц, которые нарушили этот режим. Еще 54 штрафа выписаны в отношении фирм, которые не подчинились введенным ограничениям. Министр уточнил, что правоохранительные органы проводят мониторинг 1381 церкви.

«Сложно запретить людям посещать церковь, но закон един для всех», – сказал Войку. Полицейские задействованы и в пяти населенных пунктах, где действует карантинный режим – Сороках, Глодянах и Штефан Водэ, а также в селах Талмаза и Карахасань.

По словам министра, в Сороках на нарушителей составлены 50 протоколов за нарушение правил карантина.