Скандальная видеозапись о плохих условиях в больнице города Сороки была сделана сотрудником НПО во главе с бывшим кандидатом от Партии «Действие и Солидарность»

Об этом рассказал депутат Богдан Цырдя, который установил связь между пациентом, политиком и внешним финансированием.

«Помните женщину, которая со слезами на глазах обратилась к гражданам Молдовы прямо из больницы с трогательным видео? Дескать, ее там заразили, плохо кормили, санитары насмехались, врачи издевались. В больнице нет аппаратуры, перчаток, халатов – ничего. Намек понятный. Вот еще в ноябре было все – томография, ДНК анализ, последние разработки ИВЛ – а в марте все исчезло! Ее видео перепостили все СМИ из «сети Сороса» и близкие к одному блоку – ТV8, Jurnal и бог еще знает кто! Так вот, зовут эту гражданку Вероника Сувейкэ (Veronica Suveica). Она координатор проекта FOCUS III в НПО/NGO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA / Youth Resource Center DACIA.

Директором НПО DACIA оказался.., кто вы думаете? Правильно, Ион Бабич. Он же, чисто случайно, является председателем территориальной организации PAS Сорока. Он же был кандидатом в мэры от PAS. И он же очень близок к самой М. Санду. Это НПО заработало десятки тысяч баксов от фонда Сороса», – написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Согласно данным, представленным депутатом, за последние 10 лет только от Фонда Сорос-Молдова эта неправительственная организация получила финансирование в размере около 100 тысяч долларов.

«Теперь вы понимаете, что у этих людей нет ни совести, ни чести?» – заключил депутат.