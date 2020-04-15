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Газета "Кишиневские новости"

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Как оценил президент Молдовы работу министра здравоохранения?

15 апреля
14:21 2020
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Игорь Додон доволен работой министра здравоохранения Виорики Дубрэвяну. В ходе передачи «Puterea a Patra» на телеканале N4 глава государства заявил, что министр продемонстрировала «профессионализм и мужество».

Президент поблагодарил Виорику Думбрэвяну за то, как она справляется с обязанностями в кризисной ситуации, и отметил, что и в дальнейшем министр сохранит свой пост в правительстве.

В тоже время президент отметил, что решение об объединении в одно ведомство минздрава и министерства труда было ошибкой.

«Думаю, что мы с правительством вернемся к этой теме и разделим эти министерства. Понятно, что этого не стоит делать во время кризиса, но после выборов вернемся к теме», – сообщил Игорь Додон.

Глава государства подтвердил, что врачи и остальные категории работников, которые борются с эпидемией, получат надбавки к зарплате.

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