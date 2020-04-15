Президент Игорь Додон заявил, что предложит перенести мероприятия на 24 августа – день, когда отмечается освобождение Молдовы от фашистских захватчиков.

«Я предложу обществу, чтобы майский марш был перенесен на 24 августа, когда отмечаем освобождение Молдовы. Нужно отметить, что некоторые ограничения необходимо сохранять, поэтому все марши будут временно отменены», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что 20 августа 1944 года советские войска начали Ясско-Кишиневскую наступательную операцию. День 24 августа 1944 года считается датой освобождения Молдовы от фашистских оккупантов.