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Газета "Кишиневские новости"

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COVID-19: из больницы «Тома Чорбэ» выписан сотый пациент

14 апреля
18:41 2020
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В учреждении сообщили, что речь идет о 48-летней женщине из Хынчешт, излечившейся от короновируса

«Благодаря усилиям наших врачей и работе всей системы здравоохранения, задействованной в противостоянии коронавирусу, сегодня сообщаем о выписке сотого по счету пациента», –указывается в информационном сообщении больницы.

И.о. главврача больницы «Тома Чорбэ» Серджиу Василица заявил, что этот результат достигнут благодаря профессионализму и усилиям медицинского персонала, задействованного на передовой борьбы с эпидемией.

Инфекционная больница «Тома Чорбэ» является первым лечебным учреждением, перепрофилированным для борьбы с COVID-19. На данный момент в Молдове зарегистрированы 1847 случаев COVID-19, выздоровевших насчитывается 134 человека.

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