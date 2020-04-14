В учреждении сообщили, что речь идет о 48-летней женщине из Хынчешт, излечившейся от короновируса

«Благодаря усилиям наших врачей и работе всей системы здравоохранения, задействованной в противостоянии коронавирусу, сегодня сообщаем о выписке сотого по счету пациента», –указывается в информационном сообщении больницы.

И.о. главврача больницы «Тома Чорбэ» Серджиу Василица заявил, что этот результат достигнут благодаря профессионализму и усилиям медицинского персонала, задействованного на передовой борьбы с эпидемией.

Инфекционная больница «Тома Чорбэ» является первым лечебным учреждением, перепрофилированным для борьбы с COVID-19. На данный момент в Молдове зарегистрированы 1847 случаев COVID-19, выздоровевших насчитывается 134 человека.