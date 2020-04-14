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Газета "Кишиневские новости"

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О чем президент Игорь Додон говорил с мэром Кишинева Ионом Чебаном?

14 апреля
18:31 2020
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На прошедшей встрече главы государства с мэром столицы обсуждался ряд первостепенных для жителей столицы вопросов, особенно предпринимаемые муниципальными властями меры по борьбе и предотвращению инфицирования населения вирусом COVID-19.

По словам градоначальника, в настоящее время 80% деятельности мэрии сосредоточено на борьбе с коронавирусом нового типа с целью максимально избежать массового заражения людей. Также были проанализированы разные сценарии вмешательства властей с целью предотвращения ухудшения обстановки.

В то же время Ион Чебан рассказал о том, что в столице продолжаются работы по дезинфекции общественных мест, дворов и лестниц многоэтажных жилых домов, детских игровых площадок и так далее.

Говоря о необходимости дальнейшего обеспечения надлежащего функционирования столицы, Ион Чебан отметил, что недавно обратился к правительству за поддержкой для покрытия расходов муниципалитета, связанных с бесплатным функционированием общественного транспорта.

Президент высоко оценил работу городских властей и их действия в кризисный период. Игорь Додон заверил мэра в том, что город получит всю возможную помощь для преодоления проблем, с которыми сталкивается всё общество.

Глава государства пояснил, что, как было решено ранее, из государственного бюджета будут направлены дополнительные средства на капитальные инвестиции в столичном регионе, прежде всего на ремонт дорог и инфраструктуру.

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