На прошедшей встрече главы государства с мэром столицы обсуждался ряд первостепенных для жителей столицы вопросов, особенно предпринимаемые муниципальными властями меры по борьбе и предотвращению инфицирования населения вирусом COVID-19.

По словам градоначальника, в настоящее время 80% деятельности мэрии сосредоточено на борьбе с коронавирусом нового типа с целью максимально избежать массового заражения людей. Также были проанализированы разные сценарии вмешательства властей с целью предотвращения ухудшения обстановки.

В то же время Ион Чебан рассказал о том, что в столице продолжаются работы по дезинфекции общественных мест, дворов и лестниц многоэтажных жилых домов, детских игровых площадок и так далее.

Говоря о необходимости дальнейшего обеспечения надлежащего функционирования столицы, Ион Чебан отметил, что недавно обратился к правительству за поддержкой для покрытия расходов муниципалитета, связанных с бесплатным функционированием общественного транспорта.

Президент высоко оценил работу городских властей и их действия в кризисный период. Игорь Додон заверил мэра в том, что город получит всю возможную помощь для преодоления проблем, с которыми сталкивается всё общество.

Глава государства пояснил, что, как было решено ранее, из государственного бюджета будут направлены дополнительные средства на капитальные инвестиции в столичном регионе, прежде всего на ремонт дорог и инфраструктуру.