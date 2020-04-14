На въезде в населенный пункт установлены три поста

В городе дислоцированы 50 сотрудников МВД и военных Национальной армии. Доступ в город возможен только для транспорта, перевозящего продукты питания. Это происходит на основании пропуска, выдаваемого полицейскими.

Уточним, что Глодяны – пятый населенный пункт, где действует карантинный режим. Ранее его ввели в с. Талмаза и Карахасань Штефан Водского района, а также городах Сороки и Штефан Водэ.