МВД и Национальная армия РМ обеспечат в г. Глодяны карантинный режим
14 апреля
18:31 2020
На въезде в населенный пункт установлены три поста
В городе дислоцированы 50 сотрудников МВД и военных Национальной армии. Доступ в город возможен только для транспорта, перевозящего продукты питания. Это происходит на основании пропуска, выдаваемого полицейскими.
Уточним, что Глодяны – пятый населенный пункт, где действует карантинный режим. Ранее его ввели в с. Талмаза и Карахасань Штефан Водского района, а также городах Сороки и Штефан Водэ.