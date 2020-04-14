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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове более 18 млн леев пожертвований пойдут на борьбу с COVID-19

14 апреля
18:21 2020
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На открытых Министерством финансов счетах собрано более 18 млн леев пожертвований, предназначенных для борьбы с инфекцией COVID-19. Из них около 13,5 млн леев из пожертвований были переданы интервенционному фонду правительства.

Постановлением правительства от 10 апреля 5,864 млн леев выделили на приобретение 51 428 защитных костюмов, а также на предоставление единовременного пособия в размере 16 тыс. леев для 29 бенефициаров из восьми учреждений здравоохранения и бюджетного учреждения, которые заразились инфекцией COVID-19 на рабочем месте.

Министерство финансов открыло три счета для пожертвований, предназначенных для борьбы с коронавирусом нового типа – в молдавских леях, долларах США и евро. Пожертвования также могут быть сделаны через Государственную службу электронных платежей MРay.

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