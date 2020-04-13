Вторник, 14 апреля 2020, 10:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Польские реалии и украинские фантазии по газу

13 апреля
21:41 2020
Версия для печати

До подписания транзитного соглашения по газу между Россией и Украиной киевские политики заверяли Кишинев в том, что в любом случае энергетическая безопасность Молдовы будет обеспечена.

В незалежной намеревались поставлять Молдове американский газ, поступающий из Западной Европы. Однако и на этом пути обнаруживаются неожиданные препятствия. Как сообщает РИА Новости, польские эксперты уверены, в ближайшие годы Украина будет вынуждена приобретать российский газ, если не напрямую, то через Словакию и Румынию. Политики в Варшаве часто заверяли киевских коллег в том, что намерены продавать Украине газ, поступающий из США. Однако эксперты заявляют: объемов, получаемых на польском терминале из-за океана в городе Свиноуйсьце, недостаточно для обеспечения газом еще и Украины – самим не хватает. Несмотря на нереальность подобного рода планов, в марте этого года было подписано соглашение о том, что Варшава начнет в ближайшее время поставлять Киеву ежегодно от 6 до 8 миллионов кубометров газа.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,97+0,25%
EUR19,66+0,42%
GBP22,57+0,56%
UAH0,66–0,03%
RON4,05+0,25%
RUB0,24+0,34%

Курсы валют в MDL на 14.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд