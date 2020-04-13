До подписания транзитного соглашения по газу между Россией и Украиной киевские политики заверяли Кишинев в том, что в любом случае энергетическая безопасность Молдовы будет обеспечена.

В незалежной намеревались поставлять Молдове американский газ, поступающий из Западной Европы. Однако и на этом пути обнаруживаются неожиданные препятствия. Как сообщает РИА Новости, польские эксперты уверены, в ближайшие годы Украина будет вынуждена приобретать российский газ, если не напрямую, то через Словакию и Румынию. Политики в Варшаве часто заверяли киевских коллег в том, что намерены продавать Украине газ, поступающий из США. Однако эксперты заявляют: объемов, получаемых на польском терминале из-за океана в городе Свиноуйсьце, недостаточно для обеспечения газом еще и Украины – самим не хватает. Несмотря на нереальность подобного рода планов, в марте этого года было подписано соглашение о том, что Варшава начнет в ближайшее время поставлять Киеву ежегодно от 6 до 8 миллионов кубометров газа.