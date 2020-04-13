Пропагандой и спекуляциями назвал глава государства Игорь Додон заявления отдельных политиков, которые обвинили его во вмешательстве в деятельность Конституционного суда

В пресс-сообщении, распространенном администрацией президента, говорится, что глава государства провел телефонный разговор с председателем Конституционного суда Владимиром Цурканом после принятия судьями решения относительно закона, по которому правительство взяло на себя ответственность.

«Целью разговора не являлось «требование объяснений», как пытаются интерпретировать некоторые, а информирование президента страны из первоисточника о сути и юридических последствиях принятого решения», – указано в пресс-релизе.

В то же время в администрации президента уточнили, что решение КС не являлось определяющим, а глава государства намеревался внести ясность и надежду для отдельных социальных категорий, предпринимателей и граждан, которые ожидали решений властей, принятых посредством закона, за который правительство взяло на себя ответственность.

«В истории конституционализма Республики Молдова достаточно примеров, когда судьи высказывали публично свои мнения относительно рассматриваемых обращений – и они не становились предметом подобного политического ажиотажа», – говорится в пресс-коммюнике.

«Выражаем надежду, что политические страсти вернутся в русло национальных интересов и реальных нужд граждан», – указывается в сообщении администрации президента.