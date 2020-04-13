На левобережье Днестра решили: в случае нормализации эпидемической ситуации школьники будут сдавать экзамены с 15 по 30 июня, передает ресурс «Новости Приднестровья».

При этом девятиклассников станут проверять не по четырем предметам, а только по двум: родному языку (русский, молдавский или украинский) и математике. Также для учеников 5 – 10 классов не будут проводиться контрольные работы. Большая часть предметов сегодня для школьников идет в режиме онлайн. Физкультура, музыка и рисование из-за коронавируса стали предметами необязательными.