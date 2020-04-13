Сегодня в Молдове отмечен самый низкий уровень новых подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели

По данным министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, из 273 тестов 50 дали положительный результат.

«Были обработаны все анализы, отвечающие необходимым критериям: подозрительный случай или был контакт. Мы предлагаем в следующие дни усилить меры по проведению тестов для групп риска», – заявила глава минздрава.

Из 50 подтвержденных случаев 2 являются импортированными – один из Польши, второй из Испании. В то же время 18 зараженных коронавирусом – жители Приднестровья. Всего в Молдове отмечено 1712 случаев COVID-19, выздоровели 107 человек, 35 – скончались.