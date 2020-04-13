Конституционный суд признал незаконным закон, которым правительство приняло на себя ответственность за меры по поддержке населения в период кризиса. Судьи мотивировали свое решение тем, что документ был одобрен с конституционными нарушениями. Вердикт озвучила председательствующая на заседании Люба Шова.

Таким образом, было отменено положение о перераспределении 50% от размера аэропортового сбора в 9 евро, уплачиваемого каждым пассажиром. Эти средства планировалось направлять в бюджет для поддержки населения. Отметим, что в КС обратились депутаты Блока ACUM и Pro Moldova. В тоже время аннулировано и решение правительства о снижении ставки НЖС для HoReCa с 20% до 15%.