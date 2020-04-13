Вторник, 14 апреля 2020, 10:33

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему КС Молдовы оставил аэропортовый сбор в пользу компании Шора?

13 апреля
21:31 2020
Версия для печати

Конституционный суд признал незаконным закон, которым правительство приняло на себя ответственность за меры по поддержке населения в период кризиса. Судьи мотивировали свое решение тем, что документ был одобрен с конституционными нарушениями. Вердикт озвучила председательствующая на заседании Люба Шова.

Таким образом, было отменено положение о перераспределении 50% от размера аэропортового сбора в 9 евро, уплачиваемого каждым пассажиром. Эти средства планировалось направлять в бюджет для поддержки населения. Отметим, что в КС обратились депутаты Блока ACUM и Pro Moldova. В тоже время аннулировано и решение правительства о снижении ставки НЖС для HoReCa с 20% до 15%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,97+0,25%
EUR19,66+0,42%
GBP22,57+0,56%
UAH0,66–0,03%
RON4,05+0,25%
RUB0,24+0,34%

Курсы валют в MDL на 14.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд