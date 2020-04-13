С инициативой установить в Кишиневе памятник первому космонавту Юрию Гагарину выступили представители фонда «Диалог культур – единый мир», сообщает itar-tass.ru

Руководству молдавской столицы отправлено обращение с просьбой подыскать место в центре города, на бульваре, носящем имя первого космонавта. Бюст Гагарина уже готов и может быть доставлен в любое время. Когда Кишинев отмечал свое 500-летие, в 1966 году, космонавт посетил столицу Молдовы и даже оставил запись в Книге почетных гостей Криковских винных подвалов.