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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Первый космонавт появится… в Молдове

13 апреля
17:26 2020
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С инициативой установить в Кишиневе памятник первому космонавту Юрию Гагарину выступили представители фонда «Диалог культур – единый мир», сообщает itar-tass.ru

Руководству молдавской столицы отправлено обращение с просьбой подыскать место в центре города, на бульваре, носящем имя первого космонавта. Бюст Гагарина уже готов и может быть доставлен в любое время. Когда Кишинев отмечал свое 500-летие, в 1966 году, космонавт посетил столицу Молдовы и даже оставил запись в Книге почетных гостей Криковских винных подвалов.

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