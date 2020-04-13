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Газета "Кишиневские новости"

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Не видать китайцам молдавского вина

13 апреля
17:26 2020
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В Молдове осуществляется «Проект конкурентоспособности Молдовы», финансируемый правительством Швеции и USAID. В его рамках был проведен опрос владельцев 29 предприятий, производящих вино. Цель – узнать, как на их работе отразится пандемия коронавируса.

Выводы совсем неутешительные. В этом году, по самым оптимистичным прогнозам, молдавские виноделы по сравнению с прошлогодними показателями потеряют 1,7 миллиарда леев, а по пессимистичным – 2,3 миллиарда. Наиболее печальная перспектива ждет малые винодельни. Сократится экспорт в Румынию, Китай, США и Великобританию. Ежегодно молдавские винодельни посещало 230 тысяч туристов, в среднем каждый оставлял в них около 30 долларов. Понятно, число приезжих любителей алкоголя тоже сократится в 2020 году.

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