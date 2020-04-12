В отелях Гонконга появились электронные работники

Пандемия – не самое благоприятное время для отельного бизнеса. Приток клиентов сократился, а с ним и количество служащих.

Но к гонконгской фирме L’hotel Group это не относится. Как сообщает АТОР, здесь, наоборот, расширили штат за счет робота. Сделано это для того, чтобы сократить контакты между постояльцами и персоналом и, соответственно, снизить риск распространения инфекции.

Робота назвали Genie, в сфере его ответственности – 432 номера. В обязанности этого сотрудника с программным управлением входит доставка еды клиентам, в том числе и тем, кто соблюдает карантин.

Конечно, заказы принимает и формирует содержимое контейнера, а также задает роботу программу человек. Все остальное машина делает сама. Она способна и лифт вызвать, и нужную комнату найти, и сообщить гостю, что заказ доставлен.

Такой метод обслуживания очень понравился клиентам отеля, в сутки поступает 130-150 заказов. Многие даже стараются сделать селфи с Genie на память. После каждого похода к постояльцу робот подвергается дезинфекции.

Эксперимент себя оправдал, и владельцы отелей рассчитывают, что и после окончания эпидемии спрос на подобных бесконтактных служащих не только не уменьшится, но даже вырастет.