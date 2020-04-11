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Газета "Кишиневские новости"

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Криминалитет – на борьбу с эпидемией

11 апреля
21:06 2020
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Власти Бразилии обратились за помощью к бандам

Бедные кварталы Бразилии – фавелы – населяют больше 11 миллионов человек. Добиться там соблюдения мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса практически нереально, поскольку в фавелах официальные органы власти никакого влияния не имеют. Это признали в Министерстве здравоохранения страны. Поэтому чиновники решили обратиться к тем, кто реально пользуется авторитетом в этих районах – главарям банд и наркодилерам, передает РИА «Новости». Власти надеются, что криминалитет пойдет им навстречу, и таким образом удастся затормозить развитие эпидемии. В беде все средства спасения хороши.    

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