Власти Бразилии обратились за помощью к бандам

Бедные кварталы Бразилии – фавелы – населяют больше 11 миллионов человек. Добиться там соблюдения мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса практически нереально, поскольку в фавелах официальные органы власти никакого влияния не имеют. Это признали в Министерстве здравоохранения страны. Поэтому чиновники решили обратиться к тем, кто реально пользуется авторитетом в этих районах – главарям банд и наркодилерам, передает РИА «Новости». Власти надеются, что криминалитет пойдет им навстречу, и таким образом удастся затормозить развитие эпидемии. В беде все средства спасения хороши.