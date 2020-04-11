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Газета "Кишиневские новости"

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Закусим коронавирусом?

11 апреля
21:06 2020
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Пасхальные угощения на злобу дня

Во Франции кондитеры идут в ногу со временем. Здесь начали предлагать к пасхальному столу пирожные и шоколадные яйца в виде коронавируса, сообщил «МИР 24». А в одной из пекарен выпустили пасхальных кроликов в масках, как символ всех тех, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией и вынужден пользоваться масками.

Большинство покупателей оказались людьми несуеверными, и угощения пользуются спросом. Благодаря этому служащие заведений сохранили свои рабочие места.

Не отстала и Финляндия. Здесь на прилавке появились торты в виде рулонов туалетной бумаги. Как известно, в период эпидемии это один из самых востребованных товаров. Магазин завалили заказами, так что в канун праздников в кондитерской пришлось расширять штат персонала.  

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