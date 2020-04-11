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Газета "Кишиневские новости"

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От инфекции с ветерком

11 апреля
21:06 2020
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Водитель на бешеной скорости пытался уехать от коронавируса

В Англии полиция остановила водителя, который мчался по автомагистрали на безумной скорости. На экране радара высветилась цифра 210 км/час, сообщает Belfast Telegraph. Задержанный объяснил, что таким образом он пытался уехать от инфекции. Мужчина был уверен, что чем выше скорость, тем меньше возможностей подхватить коронавирус.

Впрочем, это, судя по всему, отговорка. Этого же водителя остановили второй раз по той же причине и на том же участке трассы. Теперь нарушителю придется объясняться в суде. И вообще британская полиция констатирует, что в период эпидемии, когда на дорогах стало свободнее, водители забывают о максимально допустимой скорости и гоняют вовсю.       

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