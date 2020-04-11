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Газета "Кишиневские новости"

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Соскучились по фаст-фуду

11 апреля
21:01 2020
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После снятия карантина в Ухане жители штурмуют McDonald’s

Почти три месяца в Ухане, откуда началась пандемия коронавируса, действовал режим карантина. Как только он был отменен, толпы жителей города бросились в рестораны быстрого питания McDonald’s. Эти заведения не работали в течение всего периода карантина, и люди, очевидно, сильно соскучились по фаст-фуду. Поэтому возле ресторанов образовалось буквально столпотворение, сообщает Lenta.ru. И что характерно: хотя карантин снят, граждане продолжают соблюдать правила безопасности – не снимают масок и держатся друг от друга на значительном расстоянии. Накануне открытия для посещения McDonald’s начал принимать заказы онлайн, и их оказалось так много, что компьютерная система вышла из строя практически мгновенно.

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