После снятия карантина в Ухане жители штурмуют McDonald’s

Почти три месяца в Ухане, откуда началась пандемия коронавируса, действовал режим карантина. Как только он был отменен, толпы жителей города бросились в рестораны быстрого питания McDonald’s. Эти заведения не работали в течение всего периода карантина, и люди, очевидно, сильно соскучились по фаст-фуду. Поэтому возле ресторанов образовалось буквально столпотворение, сообщает Lenta.ru. И что характерно: хотя карантин снят, граждане продолжают соблюдать правила безопасности – не снимают масок и держатся друг от друга на значительном расстоянии. Накануне открытия для посещения McDonald’s начал принимать заказы онлайн, и их оказалось так много, что компьютерная система вышла из строя практически мгновенно.