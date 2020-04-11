Решение кабмина приостановить действие некоторых положений закона о табаке было принято после обращения бизнес-ассоциаций США, ЕС и Румынии. Соответствующее письмо было направлено на имя премьера и спикера парламента. Документ подписан представителями Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциацией румынских инвесторов и ассоциацией “Американская ТПП в Молдове”.

Авторы письма отмечают, что вступление в силу положений закона затронут 9 тыс. экономических агентов. Эти компании подготовили ряд мер, которые должны были быть внедрены в марте-мае. Речь идет об особом оборудовании для продаж сигарет. Однако из- за введенного ЧП это стало невозможно.

Авторы письма предложили продлить срок для внедрения этих мер.

Отметим, что почетным председателем Ассоциации европейского бизнеса является посол ЕС в Молдове Петер Михалко. Американский и румынский послы также состоят в звании почетных председателей других двух ассоциаций.

Напомним, что правительство взяло ответственность за изменения в целом ряде законов, чтобы оказать поддержку гражданам и предпринимателям.

Уточним, что с 20 мая планировалось ввести запрет на ментоловые сигареты и не выставлять табачные изделия на витринах. Правительство перенесло срок реализации этих мер на 2021 год.