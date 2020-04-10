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Газета "Кишиневские новости"

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Кику осудил «безответственных политиков»

10 апреля
21:16 2020
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Сегодня прошло очередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр Ион Кику на нем заявил, что правительство примет часть положений из законопроекта, исполнение которого недавно приостановил Конституционный суд.

В частности речь идет о выплате лишившимся работы пособия в размере 2775 леев, о компенсации работодателям налогов и взносов при выдаче зарплат и о временной приостановке оплаты патентов. Кику особо отметил: Мы не можем позволить безответственным политикам испортить жизнь сотням и тысячам граждан.   Таким образом, премьер осудил представителей парламентской оппозиции, которые обжаловали законопроект правительства в Конституционном суде.

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