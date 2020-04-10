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Газета "Кишиневские новости"

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Евросоюз окажет Молдове помощь в размере 87 млн леев

10 апреля
21:11 2020
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Премьер Ион Кику обсудил сегодня с главой делегации ЕС в Молдове Петером Михалко выделение финансовой помощи на борьбу с COVID-19

В ходе брифинга глава кабмина сообщил, что Молдова получит 87 млн евро в виде гранта. Деньги выделяются ЕС на проекты, призванные снизить последствия пандемии COVID-19.

«Это очень щедрая поддержка. Мы признательны за нее Евросоюзу», – пояснил Ион Кику.

Премьер напомнил и о том, что ЕС выделил 140 млн евро для оказания помощи странам Восточного партнерства, куда входит и Молдова. Из всей суммы 30 млн евро направят на приобретение оборудования и расходных материалов, 11 млн – на финансирование гражданского общества, 100 млн – предприятиям малого и среднего бизнеса через банковскую систему.

«В то же время ЕС объявила о пакете в 700 млн евро, предназначенном для стран Восточного партнерства. Это средне- и долгосрочная программа. Из 700 млн евро двести составят гранты для малых и средних предприятий, а 500 млн евро будут в виде гарантий для облегчения кредитования предприятий», – уточнил Ион Кику. Премьер поблагодарил внешних партнеров за поддержку Молдовы в кризисное время.

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