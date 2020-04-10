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Газета "Кишиневские новости"

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«Молдэкспо» принимает больных

10 апреля
21:11 2020
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Глава Управления первичной медико-санитарной помощи Татьяна Затык сообщила журналистам, что с сегодняшнего дня все, у кого наблюдается легкая форма коронавируса, будут лечиться на дому, сообщает МОЛДПРЕС.

При этом будет учитываться наличие вторичных заболеваний, а именно: диабет, онкология, проблемы с сердцем. Таких пациентов станут госпитализировать. Тех, кто будет лечиться дома, станут контролировать семейные врачи. Также с сегодняшнего дня начинает функционировать карантинный центр, развернутый на «Молдэкспо».

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