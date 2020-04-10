Президент Игорь Додон накануне пасхальных праздников призвал к толерантности и солидарности

Глава государства высказал свое разочарование тем разделением, которое наблюдается в обществе в последнее время. По мнению Игоря Додона, мы все являемся гражданами Молдовы, и никто не должен делить людей на местных жителей и представителей диаспоры.

«К сожалению, я увидел разделение в обществе между теми, кто живет в Молдове, и теми, кто возвращается в страну. Прошу вас, не надо заниматься этим разделением. Это наши родственники. Муж моей сестры живет и работает в Москве, двоюродные братья из Садова находятся в Падова и других регионах Италии. У всех нас есть родственники за границей. Давайте откажемся от ненависти, которая появилась в последнее время. Мы все граждане Молдовы», – заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Глава государства сожалеет, что среди тех, кто возвращается домой, есть те, кто, по призыву определенных политических сил, жестко высказывается в адрес властей.

«Мы делаем все возможное, и мы выйдем из этой ситуации, но сделаем это все вместе. Не поддавайтесь манипуляциям, не дайте себя использовать определенным политическим силам», – сказал Игорь Додон.

Президент сообщил, что власти прилагают максимальные усилия, чтобы справиться с минимальным ущербом в противостоянии пандемии.

«Потери уже есть. Есть умершие люди, свыше тысячи человек находятся в больницах, экономика провалилась, десятки тысяч людей остались без работы. В этом не виноваты президент или премьер-министр. Такая же ситуация во всем мире, и мы делаем все возможное, чтобы помочь людям. И мы поможем каждому», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что глава государства предложил ввести мораторий на все политические дискуссии на время чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса.