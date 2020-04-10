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Газета "Кишиневские новости"

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Гражданам с низкими пенсиями помогут в оплате коммунальных услуг

10 апреля
21:06 2020
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Пенсионеры с низким размером социальных выплат получат государственную помощь для оплаты счетов. Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

«Мы рассматриваем возможность для пенсионеров, у которых пенсия очень низкая, чтоб государство помогло дополнительно за этот период в оплате коммунальных услуг», – сказал глава государства.

В то же время Игорь Додон заверил, что и в нынешнем году будет выплачиваться единовременное пособие к праздникам.

«Мы обязательно в течение года дадим такую помощь. Сейчас или с учетом выхода из этой ситуации, мы примем решение. Мы сделаем все возможное, чтоб найти средства и помочь», – уточнил Игорь Додон.

Глава государства заявил, что власти рассматривают вариант индексации только самых низких пенсий.

«Индексация, либо увеличение пенсии должно быть для тех пенсионеров, которые получают меньше 3-4 тысяч леев. Те, кто получает больше 4-5 тысяч, государство не должно индексировать, пока те, кто получает меньше, не приблизятся к тем, кто получает большие пенсии», – пояснил Игорь Додон.

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