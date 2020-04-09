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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы одобряют действия президента в борьбе с COVID-19

09 апреля
22:36 2020
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Абсолютное большинство сограждан положительно оценивают участие президента Игоря Додона в управлении кризисом, спровоцированном COVID-19

Такие данные содержатся в опросе «Восприятие эпидемии коронавируса», представленном сегодня компанией IMAS.

Так, 80% респондентов заявили, что решение Игоря Додона признать эпидемию коронавируса вопросом национальной безопасности является правильным.

В то же время 74% положительно оценивают участие главы государства в координации работы государственных институтов во время эпидемии.

Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%. Заказчиком исследования является компания «Public Media».

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