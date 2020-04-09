Пятница, 10 апреля 2020, 09:48

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В борьбе с COVID-19 ПСРМ выдвигает наиболее оптимальные решения

09 апреля
22:36 2020
Версия для печати

Такого мнения придерживаются большинство участников опроса «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного сегодня компанией IMAS.

Респондентов спросили: «Какая из партий, на ваш взгляд, предлагает самые оптимальные решения для граждан, пострадавших из-за нынешнего кризиса? 25% ответили, что предложения ПСРМ являются лучшими, 10% выбрали ПДС и ДПМ, а 4% предпочли идеи «Платформы DA» и «Нашей Партии». Только 2% высказались в пользу партии «Шор».

Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%. Заказчиком исследования является компания «Public Media».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,08–1,22%
EUR19,77–1,08%
GBP22,53–1,15%
UAH0,67–0,65%
RON4,09–1,21%
RUB0,24–1,14%

Курсы валют в MDL на 10.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд