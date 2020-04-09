Такого мнения придерживаются большинство участников опроса «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного сегодня компанией IMAS.

Респондентов спросили: «Какая из партий, на ваш взгляд, предлагает самые оптимальные решения для граждан, пострадавших из-за нынешнего кризиса? 25% ответили, что предложения ПСРМ являются лучшими, 10% выбрали ПДС и ДПМ, а 4% предпочли идеи «Платформы DA» и «Нашей Партии». Только 2% высказались в пользу партии «Шор».

Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%. Заказчиком исследования является компания «Public Media».