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Газета "Кишиневские новости"

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Жители страны выступают за блокировку сайтов с FAKE NEWS

09 апреля
18:16 2020
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Таковы результаты опроса, проведенного с 31 марта по 8 апреля компанией IMAS

Жители Молдовы уже научились отличать реальные новости от фейковых. По данным опроса, 58% опрошенных утверждают, что за последний месяц они не поверили информации, которая, как позднее выяснилось, была недостоверной. 29% сообщили, что неоднократно верили в истинность фейковой информации, а 13% не смогли определиться с ответом.

Больше трети наших граждан – 36% – ежедневно сталкиваются с недостоверной информацией о коронавирусе, 18% – как минимум раз в неделю, еще 4% – всего несколько раз в месяц, а 26% – никогда или очень редко.

Опрос также показал, что, по мнению 58% респондентов, наличие недостоверных новостей – проблема для страны, а 22% считают это проблемой лишь в какой-то мере.

При этом большинство молдавских граждан, участвовавших в исследовании, – 73% – одобрили решение властей о блокировании сайтов с фальшивыми новостями о коронавирусе. Противников этой меры среди опрошенных – лишь 1%.

Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%.

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