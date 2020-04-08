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Газета "Кишиневские новости"

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Взлет не разрешают

08 апреля
22:36 2020
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Авиакомпания Lufthansa сворачивает деятельность

Один из крупнейших европейских авиаперевозчиков – авиакомпания Deutsche Lufthansa AG объявила, что ее дочерняя компания – лоукостер Germanwings больше не будет осуществлять полеты. В связи с этим свыше 40 воздушных судов останутся на земле, передает dw.com.

Таким образом Lufthansa стремится минимизировать потери, порожденные эпидемией коронавируса. Дело в том, что практически все страны закрыли авиасообщение с другими государствами, когда снимут запреты, предсказать трудно. Еще труднее прогнозировать, когда восстановится мировой спрос на авиабилеты. Поэтому сокращение авиапарка коснется всех дочерних компаний Deutsche Lufthansa AG, а их немало – в Австрии, Бельгии, Швейцарии и других странах.

Правда, руководство компании обещает не оставить работников, которые лишатся своих мест из-за планируемой реструктуризации, без куска хлеба и предложить им новые должности в других подразделениях.      

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