Об этом заявил президент Игорь Додон

По словам главы государства, Молдова дополнительно импортирует необходимые лекарства из Украины и Румынии. Додон также рассказал, что в стране есть необходимое количество расходных материалов: медицинских масок, перчаток, комбинезонов, дезинфицирующих средств, чтобы обеспечить ими персонал, занятый при лечении больных.

«Благодаря внешней помощи и внутреннему производству те, кто на передовой, обеспечены необходимым снаряжением. Уже изготовлены 70 тыс. защитных костюмов, несколько сот тысяч масок, 20 тыс. защитных экранов. Страна обеспечена и дезинфицирующими средствами местного производства», – рассказал глава государства.

Также в Молдову в скором времени доставят партии гуманитарного груза из Китая и Турции. Речь идет о масках, перчатках и другом защитном снаряжении. В государственных больницах есть 500 аппаратов искусственной вентиляции легких для срочных случаев, еще несколько сот находятся в частных клиниках, которые также будут использованы при необходимости.