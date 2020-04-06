Сотрудники Совета по конкуренции провели мониторинг цен на продовольственные товары как в крупных сетях, так и продовольственных лавках.

Отмечается незначительный рост отпускных цен, он может быть объяснен высоким спросом, а также ростом стоимости импортных товаров, которые стало трудней завозить в республику. За месяц цена на молоко выросла на 1,83%, сливочное масло – 3,84%, мясо птицы – 2,05% и овощи – 4,9%. А вот на говядину и свинину цена упала на 1,57%, это объясняется тем, что многие граждане Молдовы соблюдают пост.