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Газета "Кишиневские новости"

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Паники на продовольственном рынке не наблюдается

06 апреля
15:01 2020
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Сотрудники Совета по конкуренции провели мониторинг цен на продовольственные товары как в крупных сетях, так и продовольственных лавках.

Отмечается незначительный рост отпускных цен, он может быть объяснен высоким спросом, а также ростом стоимости импортных товаров, которые стало трудней завозить в республику. За месяц цена на молоко выросла на 1,83%, сливочное масло – 3,84%, мясо птицы – 2,05% и овощи – 4,9%. А вот на говядину и свинину цена упала на 1,57%, это объясняется тем, что многие граждане Молдовы соблюдают пост. 

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