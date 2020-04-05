Президент Игорь Додон повторил призыв соблюдать требования и запреты, введенные властями при чрезвычайном положении. Глава государства призвал граждан не игнорировать эти правила, потому что от действий каждого зависит, как долго продлится сложный период борьбы с коронавирусом.

«Если будем ответственными, этот период продлится меньше», – заявил президент.

Игорь Додон напомнил, что в понедельник, 6 апреля, бюджетники возвращаются на работу после недельного оплачиваемого отпуска. Президент заявил, что деятельность некоторых предприятий не может оставаться заблокированной. Он обратился к главам ведомств обеспечить там, где это возможно, удаленную работу. Глава государства заявил, что власти готовы применить четвертый сценарий борьбы с коронавирусом. Это произойдет, если количество больных превысит 1000 человек. В этом случае введут новые, более строгие правила, которые граждане должны будут соблюдать.