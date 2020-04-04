В Азербайджане изобрели маску, способную уничтожать инфекцию

Азербайджанские ученые разработали электронную маску, призванную убивать вирус. Электронное устройство внутри гаджета способно разрушать жировую оболочку вируса, которая препятствует действию иммунных клеток, сообщает «МИР 24».

Маска снабжена защитной мембраной, изготовленной из сплава разных металлов. Устройство можно заряжать подобно тому, как мы заряжаем мобильный телефон. Маска способна самоочищаться, включаться и отключаться по необходимости.

Первые испытания прошли успешно, и уже видно, что именно в устройстве необходимо доработать и модифицировать. Планируется добавить небольшой экран для определения температуры тела. Если и новый вариант хорошо себя зарекомендует, изделие пойдет в массовое производство.