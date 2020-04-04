В скором времени ограничения в селе Бэлчана, Хынчештского района, могут быть сняты, поскольку эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Об этом рассказал на брифинге для прессы премьер Ион Кику.

В то же время в Штефан-Водэ и Сороках ситуация остается сложной, поэтому в данных зонах ограничения будут ужесточены.

«Из 681 обработанного сегодня теста 161 показал положительный результат. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в нашей стране выросло до 752, из которых 11 новых случаев обнаружены у приехавших, а остальные заразились внутри страны. Только в Сороках подтверждены 42 новых случая, а в Штефан-Водэ – 30. В числе зараженных есть и медицинские работники: 21 – в Штефан-Водэ и 25 – в Сороках. Число заболевших в Штефан-Водэ и в Сороках суммарно насчитывает 226 человек, что составляет треть от общего количества подтвержденных случаев», – отметил Ион Кику.