На складах Национального агентства общественного здоровья находятся 13 тыс. тестов на коронавирус.

Ежедневно в Молдове берут анализы на наличие COVID-19 у 300 человек. Эти данные сообщил президент страны Игорь Додон. Глава государства рассказал, что на следующей неделе в Кишинев доставят 100 тыс. тестов, закупленных в Китае.

«В данный момент у нас есть аккредитованная лаборатория Национального агентства общественного здоровья, которая может проводить 600-700 тестов в день», – сообщил глава государства. Игорь Додон также рассказал, что завершается работа по оборудованию лаборатории в Бельцах, где также смогут проводить до 100 тестов в день. Кроме того, в Молдове действуют и частные лаборатории, чьи возможности позволяют обрабатывать до 800 тестов. Если увеличить уже имеющиеся на сегодня возможности лабораторий, то ежедневно могут быть обработаны 1800-2000 тестов, сообщил президент страны.

Сегодня были обработаны 332 анализа, 82 из которых показали положительный результат. Власти сообщили еще об одном летальном исходе, причиной которого стал коронавирус.