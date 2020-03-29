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Газета "Кишиневские новости"

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Контрабандисты и наркоторговцы несут убытки

29 марта
20:15 2020
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Международные преступные кланы терпят от пандемии коронавируса огромные финансовые убытки, говорится в докладе организации “Глобальная инициатива против транснациональной оргпреступности”, – сообщает Би-Би-Си.

Из-за опустевших улиц в городах Мексики, Сербии и Черногории сократилось число убийств и ограблений. В Боснии угонщики автомобилей чувствуют себя неуютно, их издали видят полицейские. Китай – ведущий экспортер подпольно производимых составляющих для варки метамфетамина и фенанила. Из-за карантина линии встали. Теперь изготовление химических наркотиков в Европе и Северной Америке приостановлено – нет необходимых ингредиентов. Где полное, а где частичное закрытие границ в Европе стало препятствием для завоза в ЕС контрабандных и контрафактных товаров с Ближнего Востока и из Китая.

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