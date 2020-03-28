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Газета "Кишиневские новости"

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МИД Молдовы обязан организовать эвакуацию из-за границы всех желающих

28 марта
15:22 2020
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С завтрашнего дня граждане Молдовы, находящиеся за границей и не имеющие возможности попасть домой, могут зарегистрироваться на веб-страницах ближайших диппредставительств РМ.

Согласно вчерашнему распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и европейской интеграции должно организовать эвакуацию всех желающих. Приоритет будет отдаваться детям, студентам и попавшим в трудное финансовое положение. По каким маршрутам будут осуществляться чартерные рейсы, можно ознакомиться  на сайте Органа гражданской авиации РМ.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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