С завтрашнего дня граждане Молдовы, находящиеся за границей и не имеющие возможности попасть домой, могут зарегистрироваться на веб-страницах ближайших диппредставительств РМ.

Согласно вчерашнему распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и европейской интеграции должно организовать эвакуацию всех желающих. Приоритет будет отдаваться детям, студентам и попавшим в трудное финансовое положение. По каким маршрутам будут осуществляться чартерные рейсы, можно ознакомиться на сайте Органа гражданской авиации РМ.