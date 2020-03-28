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Газета "Кишиневские новости"

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Оргеевские щепки долетели до Кишинева

28 марта
15:20 2020
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Бывший исполняющий обязанности мэра Кишинева Руслан Кодряну отснял видеоматериал, где зафиксированы последствия рубки леса под Оргеевом, сообщает publika.md

Автор видеосюжета  сообщил, что сотрудники агентства Moldsilva утверждают, что занимаются обычной рекультивацией территории.

«Ни о каком обновлении тут нельзя говорить, – уверен Кодряну. – Идет полная вырубка всех деревьев вне зависимости от диаметра. Речь идет о целых гектарах, оставшихся без леса». Месяц назад Кодряну обратился в прокуратуру с просьбой выяснить законность рубки деревьев возле Оргеева.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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