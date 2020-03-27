Пятница, 27 марта 2020, 23:51

Газета "Кишиневские новости"

COVID-19

Назад на главную Подписаться на RSS

Мобильное приложение определит COVID-19 по голосу или дыханию

27 марта
22:35 2020
Версия для печати Поделиться

Израильские ученые, работающие в области обороны,  изобрели приложение, способное диагностировать наличие у пациента коронавируса, по голосу.

Как сообщило Reuters, это исследовательский проект, внедряемый под эгидой Министерства обороны Израиля. Первые результаты рассчитывают получить в ближайшие полтора месяца. Ученые, используя мобильное приложение, начали отбирать голоса пациентов, подхвативших коронавирус. Известно, что одна из мишеней инфекции – дыхательная система, и заболевание отражается на тонах голоса и даже дыхания больного. На основе анализа отобранных голосов будет разработан алгоритм, позволяющий удаленно диагностировать наличие вируса у человека и вести мониторинг за состоянием пациентов.

По мнению авторов приложения, благодаря тому, что оно будет действовать на расстоянии, можно будет отказаться от госпитализации тех, у кого болезнь протекает в легкой форме и наблюдать за ними удаленно. Таким образом, нагрузка на систему здравоохранения снизится, а распространение инфекции замедлится.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,99+0,27%
EUR20,01+0,90%
GBP22,46+2,55%
UAH0,64+1,22%
RON4,13+0,82%
RUB0,23–1,42%

Курсы валют в MDL на 27.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд