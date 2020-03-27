Израильские ученые, работающие в области обороны, изобрели приложение, способное диагностировать наличие у пациента коронавируса, по голосу.

Как сообщило Reuters, это исследовательский проект, внедряемый под эгидой Министерства обороны Израиля. Первые результаты рассчитывают получить в ближайшие полтора месяца. Ученые, используя мобильное приложение, начали отбирать голоса пациентов, подхвативших коронавирус. Известно, что одна из мишеней инфекции – дыхательная система, и заболевание отражается на тонах голоса и даже дыхания больного. На основе анализа отобранных голосов будет разработан алгоритм, позволяющий удаленно диагностировать наличие вируса у человека и вести мониторинг за состоянием пациентов.

По мнению авторов приложения, благодаря тому, что оно будет действовать на расстоянии, можно будет отказаться от госпитализации тех, у кого болезнь протекает в легкой форме и наблюдать за ними удаленно. Таким образом, нагрузка на систему здравоохранения снизится, а распространение инфекции замедлится.