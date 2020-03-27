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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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Ударим бургером по коронавирусу!

27 марта
22:31 2020
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Во Вьетнаме придумали съедобный… коронавирус

Один из поваров в столице Вьетнама предложил необычный способ борьбы с вирусом: его надо просто… съесть. Для этого был сделан бургер в виде вируса, причем тесту в результате использования специальных добавок придают зеленый цвет.

Блюдо, названное «коронабургер», уже завоевало большую популярность в Ханое, передает «МИР 24». Автор новинки считает, что она служит не только для того, чтобы поесть, но и выполняет роль психологической разгрузки. Повар вспоминает при этом старинную вьетнамскую мудрость: то, чего ты боишься, надо съесть, и страх пройдет. И утверждает: тот, кто съел коронабургер, уже не боится инфекции.

Такой вот восточный способ преодоления паники.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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