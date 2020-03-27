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Газета "Кишиневские новости"

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Цены на хлеб в Молдове не увеличатся

27 марта
17:52 2020
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Стоимость хлебобулочных изделий не будут повышать, заверил директор самого крупного хлебокомбината в стране Борис Андрос

На предприятии сегодня побывал министр сельского хозяйства Ион Пержу, который провел рабочую встречу с руководством предприятия.

«У нас есть контракты с поставщиками муки. Мы будет полностью обеспечены, чтобы могли работать. Запасы на складах есть, согласно договору, стоимость не будет меняться, соответственно, и цены на хлеб, и другие хлебобулочные изделия также не будет изменены», – пояснил Борис Андрос. В то же время, на хлебокомбинате заверили, что предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить население необходимым количеством продукта первой необходимости.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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