Стоимость хлебобулочных изделий не будут повышать, заверил директор самого крупного хлебокомбината в стране Борис Андрос

На предприятии сегодня побывал министр сельского хозяйства Ион Пержу, который провел рабочую встречу с руководством предприятия.

«У нас есть контракты с поставщиками муки. Мы будет полностью обеспечены, чтобы могли работать. Запасы на складах есть, согласно договору, стоимость не будет меняться, соответственно, и цены на хлеб, и другие хлебобулочные изделия также не будет изменены», – пояснил Борис Андрос. В то же время, на хлебокомбинате заверили, что предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить население необходимым количеством продукта первой необходимости.