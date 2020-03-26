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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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Заразившиеся коронавирусом получат… временное отпущение грехов

26 марта
22:51 2020
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В Ватикане решили внести свою лепту в борьбу с пандемией. Причем лепту весьма своеобразную. Папа Римский Франциск заявил, что все, подхватившие коронавирус, их родственники и врачи, борющиеся с инфекцией, получат отпущение грехов. Естественно, если они католики, передает «МИР 24».

Правда, представители Святого Престола тут же оговорились: отпущение временное. А окончательное прощение получат только умирающие, и исключительно по их желанию. Для получения же временной индульгенции нужно смотреть трансляции церковных месс, молиться о спасении от вируса и читать Библию. В этот трудный момент – хоть какое-то утешение.  Опять же – а вдруг и на вирус подействует?

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