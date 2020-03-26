«После решения правительства об использовании солдат для патрулирования в помощь полиции с критикой повылезали министры правительства Плахотнюка. Дескать, зачем пугать народ? Подумайте сами. Это что «зеленые человечки»? Спецназ? Кого может испугать молдавский солдат?».

Такими вопросами задается известный журналист Сергей Ткач и добавляет: «Они вечно просят сигаретку, это люди из деревень, простые ребята. Хулиганы, которые на Камсике постоянно сбрасывают тяжеленные скамейки в озеро, намного опаснее.

Я понимаю, что люди сейчас все возбуждены, очень нервничают, но это не причина для политических спекуляций и нагнетания обстановки. У нас впереди более серьезные испытания, поверьте. Может так случится, что те, кто сегодня поднимают политический шум по поводу солдатиков, завтра будут просить персонально для себя прислать взвод солдат, чтобы их охраняли от мародеров и насильников. Надо спокойно переносить время карантина, чтобы не оказаться в ситуации похуже».