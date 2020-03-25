В микрорайоне Буюканы, у парка Ла Извор, началось масштабное строительство нескольких спортивных объектов

Большую часть работ оплачивает Международная федерация футбола. Будет возведен стадион для проведения соревнований по пляжному футболу, на трибунах смогут разместиться 1100 человек. Также рядом оборудуют два теннисных поля, места для игры в пляжный волейбол, и приготовления барбекю. Возле парка будет обустроена парковка для автомобилей.