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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове СИБ обнаружил еще два источника фальшивых новостей 

24 марта
21:39 2020
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Служба информации и безопасности выявила два сайта, которые размещают фальшивые новости об эволюции коронавируса. Ими оказались такие ресурсы как  covid19-md.tk и news-front.info, которые после мониторинга могут быть заблокированы Национальным агентством по регламентации в области электронных и информационных технологий.

Решение СИБа основывается на распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 23 марта 2020 года, согласно которому поставщики электронных услуг, доступных обществу, обязаны немедленно блокировать онлайн источники, которые распространяют фальшивые новости о коронавирусе. Агентство готово прекратить доступ к ним на основе информации, предоставленной СИБ.

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