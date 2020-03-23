Священнослужители игнорируют опасность распространения вируса нового типа и проводят службы, нарушая все нормы, заявил премьер Ион Кику

В воскресенье, 22 марта, в сотнях церквей собрались десятки верующих на традиционную службу.

Из 1062 церквей в 375 провели службы в помещении, еще 382 подчинились введенным ограничениям и организовали литургию вне здания, а 305 ограничили доступ прихожан, сообщил премьер Ион Кику

Глава кабмина обратился к священнослужителям, которые не соблюдают санитарные нормы.

«С большим сожалением отмечаю, что священнослужители не проявляют уважения к нашим врачам, которые борются и исправляют ошибки общества. Надеюсь, что никто из священников не заразится и не обратится в лечебные учреждения. Хочу отметить, что у врачей будет другое отношение и они не будут лечить вас одной ложечкой. Уважайте труд медиков», – заявил Ион Кику.

Он также сообщил, что сегодня вечером будет принято решение о мерах наказаниях в подобных случаях.