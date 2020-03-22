С понедельника у сотрудников министерств и ведомств центрального управления будет новый рабочий график, который будет начинаться в 7:30 и заканчиваться в 16:00

Такое решение было принято в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и объявлено премьер-министром Ионом Кику.

Глава кабмина сказал, что это решение разгрузит дорожное движение в утренние часы, а работники государственных учреждений смогут пользоваться общественным транспортом в иное время, чем большинство жителей столицы.

Напомним, что ранее рабочий день центральных государственных учреждений начинался в 8:00 и заканчивался в 17:00.