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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Чиновников госучреждений переводят на новый рабочий график

22 марта
17:26 2020
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С понедельника у сотрудников министерств и ведомств центрального управления будет новый рабочий график, который будет начинаться в 7:30 и заканчиваться в 16:00

Такое решение было принято в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и объявлено премьер-министром Ионом Кику.

Глава кабмина сказал, что это решение разгрузит дорожное движение в утренние часы, а работники государственных учреждений смогут пользоваться общественным транспортом в иное время, чем большинство жителей столицы.

Напомним, что ранее рабочий день центральных государственных учреждений начинался в 8:00 и заканчивался в 17:00.

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