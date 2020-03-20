Количество заболевших достигло 66-ти.

17 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены в Молдове за последние 24 часа. В общей сложности было осуществлено 90 тестов. В 12 случаях речь идет о местном распространении инфекции –в Кишиневе, Хынчештах, Сынджерей, Штефан Водэ. Еще пять случаев – импортированны: 4 из Украины и один из России

«Если говорить о четырех «украинских» случаях, то люди поехали на экскурсию в Почаевский монастырь. Со всем уважением к тем, кто едет на экскурсию, ведь мы все верующие, но просим – воздержитесь от поездок заграницу», – призвал президент Игорь Додон.

«Наши прогнозы были более пессимистичны, мы готовы к появлению новых случаев. Понимаем, что их число может достичь нескольких сот. Необходима ответственность, не нужно расслабляться», – заявил глава государства.