Компания не будет разрабатывать собственный процессор для смартфонов

Как сообщила GizmoChina, компания «Xiaomi» решила свернуть проект, нацеленный на разработку собственного чипа для мобильных телефонов. По мнению экспертов, продукт оказался неконкурентоспособным, а проект – слишком сложным и затратным. Хотя после его внедрения планировалось уменьшить зависимость от поставщиков, опираясь на собственные ресурсы. Не удалось. Созданный специалистами компании процессор был установлен только на одну модель смартфона.

Теперь «Xiaomi» намерена направить усилия на создание широкой гаммы периферийных компонентов для смартфонов.